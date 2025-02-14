Но шансы подписать сделку с Соединенными Штатами у Украины ещё остаются.

Зеленский 13 февраля не подписал договор с Соединенными Штатами по добыче украинских ископаемых ресурсов, который был в готовом варианте привезен в украинскую столицу действующим главой американского минфина Скоттом Бессентом. Причем, по утверждению журналистов канала CNN, отказ официального Киева от подписания соглашения по добыче украинских ресурсов носил временный характер.

Как указано в материале, Зеленский ознакомившись с пунктами американской сделки, отказался тотчас же подписывать договор.

Тем временем ряд украинских изданий, таких как «Страна» и «Деловая столица», считают, что документ может быть подписан позже.

Прокомментировал событие и Трамп, заявивший, что новый министр финансов отправился в Киев с целью получить полностью юридически заверенный документ, гарантировавший возвращение затраченных американским правительством на Украину финансовых средств.

Озвучил позицию Киева и советник ОП Сергей Лещенко. Чиновник заявил, что переговоры не могут закончиться так быстро, но со временем все точки будут расставлены.