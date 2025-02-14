Мостовой переход речного типа улучшит транспортную доступность юго-восточных районов Башкирии.

В районе Стерлитамака возведут мостовой переход типа речной переправы, пересекающий речной массив Белая. Новый инженерный объект должен начать функционировать в следующем году. О новых подвижках в строительстве мостовой инфраструктуры в Башкирии заявил руководитель республики Радий Хабиров.

Высокопоставленный управленец рассказал, что возведение моста уже стартовало. Рядом с объектом стройки расположен старый инженерный переход, возраст которого приближается к 45 годам. Причем по плану, через полтора года будут функционировать оба сооружения. А будущая мостовая конструкция будет дублировать старый проект. Хотя последний не обязательно будет использоваться после на протяжении долгого периода. Его судьбу решат позже.

Как отметил республиканский чиновник, правительство давно обещало улучшение транспортной компоненты Стерлитамака, подразумевая реконструкцию старого моста, вследствие чего планировалось постройка моста на понтонах временного характера. Но в финале обсуждения решили выбрать более кардинальное решение, гарантирующее возведение капитального моста.

Новая речная переправа объединит Стерлитамак и Ишимбай, как и другие н.п., находящиеся в юго-восточной оконечности республики.

Мост, полная готовность которого обещана к концу 2026 года, будет общей длиной в 399 метров и шириной в 13 метров.