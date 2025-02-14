Курс американского доллара на валютных онлайн-платформах снижается, о чем сигнализирует информация с торгов, проведенных на известной бирже Forex в ходе утренней сессии.

Так с 8:00 по московскому времени колебания валютного курса доллара зациклились на цифре в 92 рубля, а уже к половине одиннадцатого доллар просел до значений в 90,88 рублей.

Не остался в стороне от падения и евро, который сначала на протяжении часа цеплялся за диапазон значений между 96 и 98 рублями, но к 10:25 скатился до значений в 94,78 рубля.

На позитивные изменения внешнеполитической обстановки позитивно откликнулись и показатели Московской биржи, чей индекс поднялся на 6,42 процентных пункта.

Между тем столь резкое падение курса доллара оставило негативный след в деятельности физических обменников, ряд из которых попросту закрылся «до лучших времен», старясь не попасть в коридор прямых убытков из-за неожиданного проседания американского доллара.

Тем временем вечерние торги на Мосбирже не состоялись, о чем уведомило официальное руководство организации.