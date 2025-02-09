В земле украинского государства не содержится больших запасов редкоземельных металлов, которые новый руководитель Белого дома в лице Дональда Трампа был бы готов разрабатывать. О переоценке запасов элементов, которые могли бы располагаться в украинских недрах рассказывается на страницах газеты Spiegel.

По мнению экспертов по геологии, Украина как большое государство, определенно не бедна на полезные ископаемые, но их количество достаточно ограничено и с самой высокой вероятностью не даёт надежды на то, что Украина идеальный пример огромной сырьевой базы.









Как пояснил специалист Федерального института наук о Земле и природных ресурсах ФРГ Харальд Эльснер, восточноевропейская республика никогда не была известна как сырьевое государство. Там нет таких элементов, которых больше негде приобрести.

реклама





Причем в Spiegel прямо написали, что месторождения на Украине с крупными запасами являются для большинства западных экспертов по геологии «загадкой».

Отметим, что точно большими запасами редкоземельных металлов располагают Североамериканское государство, Китай и Австралия.