Бронемашины получили иной уровень защиты и более мощные двигатели.

Российское оборонное ведомство впервые продемонстрировало обновлённые боевые машины – Т-80 и БРЭМ-80, о чем рассказывается в свежем репортаже канала «Россия-24».

Как рассказали журналисты, машины модернизировали после изучения пожеланий российских военных, рассказавших конструкторам и инженерам о своем видении дальнейшего развития данных экземпляров.

Так модернизация Т-80 заключалась в расширенном бронировании, когда на основной боевой танк российской армии добавили блоки динамической защиты, навесные комплексы РЭБ, перехватывающие более широкий диапазон радиочастот ударных беспилотников и противодронные и противокумулятивные решетки.









Прокомментировал процедуру усовершенствования и военный чиновник из МО РФ Сергей Шаленый. Высший офицер рассказал, что на текущий момент времени выбивание бронетехники противотанковыми ракетами большая редкость, поэтому лучше всего делать акцент на противодронную защиту. На 1 января 2025 года обычно область такой защиты распространяется только на башню, но очень скоро такой тип бронирования будет покрывать весь танк.









Поработали над усовершенствованием отечественные инженеры и над БРЭМ, сделав мощнее двигатель. Так для эвакуации западных танков в совсем недавнем прошлом приходилось задействовать две бронированных ремонтно-эвакуационных машины РФ, теперь запаса мощности одной обновлённой версии «эвакуационного танка» хватит для транспортирования немецкого «Леопарда» или американского «Абрамса».

Вчера состоялась своеобразная премьера и улучшенного танка Т-90.