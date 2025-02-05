Новейший танк будет самостоятельно обороняться активным противодействием от управляемых снарядов и ракет.

Российские конструкторы и сотрудники Уралвагонзавода продолжают увеличивать боевые возможности основного российского танка Т-90М. Соответствующая новейшая модификация тяжелой боевой машины была продемонстрирована в рамках промо-ролика от отечественного предприятия. Видео первым появилось в ТГ-канале уральского Концерна.

Сравнивая обновлённый экземпляр со штатными единицами танка российской армии, можно отметить, что у ревизии 2025 года заметны дополнительные внешние сенсоры и предустановленные электронные блоки, которых ранее не было на старых итерациях танка. Первые комментаторы в Сети считают, что это свидетельствует о потенциальном появлении на образце оборудования КАЗ.









Если эти предположения верны, то с самой большой вероятностью обновка позволит сбивать подлетающие снаряды и ракеты, что выльется в значимое преимущество на поле боя.









И как пишет постоянный автор телеграм-блога «Русское оружие» Евгений Даманцев, на танке отчетливо видны шесть передающих и приёмных антенн, позволяющих предупреждать и обнаруживать появление в воздушном пространстве тяжелых противотанковых боеприпасов управляемого класса, таких как украинский снаряд «Стугна-П» или американские ракеты «BGM-71» и «Milan-2T». Не исключает успешный перехват эксперт и тактических снарядов APKWS-II. Есть вероятность, что обновление может перехватывать и fpv-дроны, как и возможный прогресс в повышении диапазона захватываемых лучей посредством РЛС с 20 градусов до 80, что кратно увеличит возможности по противодействию управляемым снарядам и ракетам.