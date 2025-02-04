Вольфрам является критически важным металлом для Штатов.

Правительство Китая не слишком долго думало, как оно ответит на заградительные пошлины в 10%, задействованные США. Так Пекин отдал распоряжение о введении ограничительных мер на экспорт металла вольфрам в Североамериканское государство, которые, как заградительные блоки, без лишних слов сотрясут экономику Штатов. О том, как действовать дальше в экономическом противостоянии с США точно знает сегодняшний Китай, рассказали корреспонденты Bloomberg.

Так опрошенные журналистами эксперты подтвердили, что сверхтвердый материал металлической группы чрезвычайно важен для американского ОПК, как и для высокотехнологичной отрасли Североамериканского государства, использующей вольфрам ещё и как средство для создания собственных полупроводников. И с этой информацией трудно поспорить, если узнать, что Китай добывает, а потом и экспортирует 80% всех поставок вольфрама на планете Земля. Известна и зависимость Вашингтона от Китайского вольфрама, выражающаяся в 25%.









Причем если в Белом доме запланируют найти альтернативу китайскому металлу, то один из таких поставщиков – это РФ. Что делает такую миссию по поиску реального заменителя вольфрама из КНР довольно трудной.

А мы напомним, что команда Байдена ранее ограничила продажу современных чипов, используемых для развития ИИ. Из-за чего Пекин не остался в стороне и ввел запрет на экспорт галлия, сурьмы и сверхтвердых минералов в США. А ведь именно Китай представляет собой крупнейший источник этих элементов и соединений на планете Земля.