Международную криптовалютную индустрию за последние сутки изрядно лихорадит. Так международный рынок криптовалют за последние сутки упал на 240 млрд. долларов, показав самое крупнейшее обрушение в истории. О непростых временах в криптоиндустрии, возникших всего за 24 часа рассказали эксперты ТГ-канала MASH.
Отечественные журналисты объяснили причину столь резкого обрушения мирового крипторынка. Отдельное «спасибо» за резкий рывок в сторону дна нужно сказать новейшей нейросетевой модели китайского происхождения. Именно DeepSeek подстегнул невероятно плотную по накалу конкуренцию, как и вызвал существенное колебание курса криптовалют.
Самой же банальной причиной, почему крипторынок в минувший понедельник не устоял, это слишком долгий рост стоимости криптоактивов ранее.
И, наконец, третья причина. Это текущая политика Федеральной резервной системы Североамериканского государства. Дальше усугубили суточный кризис пошлины в 25% и 10%, наложенные на Канаду, Мексику и Китай февральским указом Дональда Трампа.
Так согласно наблюдениям аналитиков сетевого портала Coinglass, трейдеры в ночь на 3 февраля лишились 2 млрд. долларов.
На торгах понедельника биткоин со 100 тыс. за одну единицу проседал до значений в 93 тыс. долларов. На 11:00 по Москве биткоин «подрос» до 95,4 тыс. долларов.