Падение вызвано сразу тремя причинами, в том числе появлением на рынке ИИ DeepSeek.

Международную криптовалютную индустрию за последние сутки изрядно лихорадит. Так международный рынок криптовалют за последние сутки упал на 240 млрд. долларов, показав самое крупнейшее обрушение в истории. О непростых временах в криптоиндустрии, возникших всего за 24 часа рассказали эксперты ТГ-канала MASH.

Отечественные журналисты объяснили причину столь резкого обрушения мирового крипторынка. Отдельное «спасибо» за резкий рывок в сторону дна нужно сказать новейшей нейросетевой модели китайского происхождения. Именно DeepSeek подстегнул невероятно плотную по накалу конкуренцию, как и вызвал существенное колебание курса криптовалют.









Самой же банальной причиной, почему крипторынок в минувший понедельник не устоял, это слишком долгий рост стоимости криптоактивов ранее.

И, наконец, третья причина. Это текущая политика Федеральной резервной системы Североамериканского государства. Дальше усугубили суточный кризис пошлины в 25% и 10%, наложенные на Канаду, Мексику и Китай февральским указом Дональда Трампа.

Так согласно наблюдениям аналитиков сетевого портала Coinglass, трейдеры в ночь на 3 февраля лишились 2 млрд. долларов.

На торгах понедельника биткоин со 100 тыс. за одну единицу проседал до значений в 93 тыс. долларов. На 11:00 по Москве биткоин «подрос» до 95,4 тыс. долларов.