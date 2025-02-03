Американский политик огорчен полным нежеланием европейцев покупать американские автомобили и продукцию с\х.

Новый глава Овального кабинета в Белом доме Дональд Трамп без кавычек вчера рассказал, что таможенные пошлины, в мощь и эффективность которых некоторые высокопоставленные властные функционеры в Европе не верят, точно против ЕС будут задействованы. Как рассказали репортёры британской компании BBC, соответствующее заявление от американского политика прозвучало во время блиц-интервью, в зале аэропорта.

Как пояснил новый глава Вашингтонской администрации, дефицит между Североамериканским государством и Евросоюзом эквивалентен гигантской сумме в 300 млрд. долларов. И Трамп является первым американцем, которого данная проблема волнует больше всего. Политик пояснил, по неизвестной ему причине ЕС отказывается приобретать автомобили и сельхозпродукты с биркой «made in USA». А вот граждане США как раз поступают наоборот, покупая европейские машины и миллионы тонн продуктов европейского сельского хозяйства. По Трампу такой несправедливости во внешнеэкономической деятельности между Брюсселем и Вашингтоном не должно больше существовать.









Вместе с тем в Евросоюзе пообещали не сидеть сложа руки и мощно ответить на экономические вызовы Штатов.

Тем временем в респектабельном The Economist уже пообещали новую волну внешнеэкономической неопределенности на всей протяженности планеты Земля после введения «пошлин Трампа».