Заградительные пошлины оружие обоюдоопасное.

Пользующееся авторитетом издание The Economist указало, что глава США Дональд Трамп своими недавними действиями в виде активации 25% таможенных пошлин на Канаду и Мексику, как и введением 10% внешних тарифов на Китай, это лишь начало периода турбулентности в мировой торговле.

Как пояснили эксперты, опрошенные журналистами газеты, новые пошлины, введенные против Китая, Мексики и Канады, это лишь «начало лиха», дальше будет много хуже. Самого пика экономическая буря, единственная причина возникновения которой лишь последние внешние действия Трампа, наберет через несколько месяцев.

Так согласно финальным комментариям экономических аналитиков, 78-летний политик никогда ранее не устанавливал настолько жесткие внешнеэкономические тарифы, чем в момент своей второй президентской каденции.

Теперь стоит по-настоящему серьёзно подготовиться и Европе, к которой у нового главы Белого дома отдельный счёт. Предрекли ЕС ещё один непростой временной период опрошенные репортёрами специалисты.