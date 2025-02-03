На месте Грузии могла быть Украина, но после 2014 года Киев свернул куда-то не туда.

Во внешнеэкономической межгосударственной деятельности между Грузией и Россией побит очередной рекорд: поставки фруктов, ягод и ореховой продукции из этой кавказкой республики на территорию РФ составили сумму в 98,7 млн. долларов. Ранее никогда продуктовые лакомства не поставлялись в таком объеме. Об этом рассказали журналисты РИА Новости, ознакомившиеся с открытыми информационными выкладками статистической службы официального Тбилиси.

Так российские покупатели купили больше всего косточковых, ягод и цитрусовых. Их доли распределились соответственно в 32 млн., 30 млн. и 22,7 млн. Больше всего отечественных контрагентов интересовали грузинские плоды яблок, груш, лесных орехов, инжира и винограда.

Согласно статданным, Россия по итогам ушедшего года стала для Грузии самым большим рынком сбыта плодовой и ягодной продукции, обогнав Армению и Италию.

Отметим, что современное поколение грузинских политиков сделало соответствующие выводы из уроков 15-летней давности и пришло к выводу, что лучше с Москвой взаимовыгодно экономически сотрудничать, чем конфликтовать.

Экономика Грузии — это развивающаяся рыночная система, которая за последние десятилетия претерпела значительные изменения. После обретения независимости в 1991 году страна столкнулась с экономическими трудностями, но с начала 2000-х годов начала активно реформироваться, привлекая иностранные инвестиции и улучшая бизнес-климат. Основными направлениями, приносящими доход, являются сельское хозяйство, туризм, транспорт и логистика, а также горнодобывающая промышленность.