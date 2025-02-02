Дональд Трамп хочет сделать агентство подчиненным Госдепу и убрать его даже формальную независимость.

Сайт USAID* перестал открываться и функционировать. Об этом пишут журналисты "Страны". Ранее новоизбранный глава Белого дома Дональд Трамп одним из первых подписал распоряжение о блокировании на 90 дней программы о поддержке, в том числе и финансовой, иным государствам.

Позднее американские журналисты Politico рассказали, что новая президентская администрация хочет убрать агентство USAID из состава независимых агентств и полностью перевести его работу в сферу деятельностью Госдепа, о чем на условиях анонимности рассказали два информированных источника из команды Трампа. С 1 февраля портал USAID перестал открываться.









Стало известно и о неожиданном отпуске 60 старших чиновников агентства. Остались без работы и сотни подрядчиков, выполняющих правительственные контракты. Не стал Трамп назначать и нового администратора в правительственную структуру. По предположению корреспондентов такая деятельность сто стороны главы Овального кабинета если полностью не разрушит агентство, то точно превратит в менее самостоятельный и независимый орган.

В самом USAID категорически несогласны с идеей подчинения Госдепартаменту. В агентстве в штатном расписании содержится запись о 9 тыс. чиновниках, трудящихся в не менее 100 государствах. Они являются исполнителями политических заданий от госсекретаря и в целом независимы от более мелкой политической опеки со стороны госдеповцев, подчеркнули в Politico.





* – деятельность прекращена и запрещена в РФ.