Дональд Трамп может прекратить деятельность агентства USAID*, снабжавшего многомиллиардными траншами Украину.

Дональд Трамп может прекратить деятельность агентства USAID*, снабжавшего многомиллиардными траншами Украину. Но даже пока агентство работает, его помощь для зарубежных государств полностью заблокирована. О непростых перспективах одного из самостоятельных некогда американских федеральных агентств пишут корреспонденты Politico. По их сведениям, даже если Трамп не прекратит деятельность ведомства, с самой высокой вероятностью его сотрудников переведут под кураторство работников Госдепартамента, после чего бывшие специалисты окажутся без самостоятельного статуса, коим их государственная организация всегда обладала.









Как пояснили журналисты, новый глава Белого дома не указал, кто будет новым администратором USAID, сделав тем самым возможным управление агентством посредством представителя Госдепа, который теперь по факту контролирует деятельность USAID.

Так по мнению чиновников, близких к команде Трампа, последний хочет, чтобы агентство на 100% подчинялось Госдепу, а не было самостоятельной единицей.

И как пишут репортёры «Страна.ua», на территории Украины агентством курировались порядка 112 проектов, чье финансирование обходилось американскому бюджету в 7 млрд. долларов. В это число входили и местные медиа, на 90% финансируемые на средства американских налогоплательщиков.

* – деятельность прекращена и запрещена в РФ.

