И речь идёт не только о военных поставках.

Украинское государство при «самом негативном сценарии» может не выстоять из-за остановки внешней поддержки со стороны федерального правительства Штатов. А всё потому что множество различных проектов на территориях, контролируемых Киевом, включая независимые медиа и антикоррупционные программы, были закрыты в одно мгновение. Такой вариант развития событий выдвинули анонимные информаторы из высокопоставленных правительственных функционеров в Киеве, как и озвучили зарубежные эксперты, опрошенные корреспондентами издания Guardian.

Например, столичные украинские чиновники предположили, что новая команда Дональда Трампа наверняка прибегнет к пересмотру линии USAID*, но до самого последнего дня прогнозисты не верили, что наиболее важные проекты и их финансирование будут свернуты. Так роковой приказ от прошлой пятницы прекратил активность не менее сотни проектов на 90-суточный срок. Причем представители USAID в Киеве попытались смягчить «собственный полет», попросив некоторые из наиболее важных программ не замораживать, но новая вашингтонская администрация отвергла такие действия.









Как сообщается, военная и бюджетная поддержка нужд Киева не пострадали, но вот все остальные проекты помощи были свергнуты. Напомним что по открытым источникам Вашингтон по линии USAID от 22 февраля 2022 года направил порядка 7,6 млрд. долларов Украине.

А мы отметим, что из-за свежего указа Трампа волна банкротств может затронуть больше 50% всех украинских СМИ, ведь 80% оных финансировались напрямую из американского бюджета.

* – деятельность прекращена и запрещена в РФ