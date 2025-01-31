Назначение убежища и убежище ли это вообще, официальные представители КНР не говорят.

Разведывательный спутник смог запечатлеть верхние очертания огромного командного центра, строящегося юго-западнее китайской столицы.

Строительная площадка в 30 километрах от Пекина имеет гигантскую площадь в 6 кв. километров, что по заверениям иностранных журналистов из Financial Times более в 10 раз больше и без того значимых размеров административного комплекса американской армии, больше известного в мире как Пентагон.

Как пояснил экс-глава аналитического сектора ЦРУ Деннис Уайлдер, чья специализация – Китай, с самой высокой вероятностью строители возводят рядом с Пекином передовой подземный пункт управления для высшего военного и политического руководства КНР, в том числе и для главы Китая Си Цзиньпина.

Предполагается, что Пекин хочет построить не только передовую армию по части обычных сухопутных и морских сил, но и значительно увеличить свою ядерную компоненту.

Сам бункер начали строить в конце лета 2024 года. По снимкам отчетливо видны несколько котлованов, где будут располагаться многоэтажные убежища для высших китайских чиновников, представляющие собой заглубленные операционные центры на период масштабного военного конфликта.

Подземные правительственные бункеры предназначены для обеспечения безопасности и непрерывности работы государственных органов в чрезвычайных ситуациях, таких как военные конфликты, природные бедствия или другие угрозы национальной безопасности. Они оснащены системами жизнеобеспечения, связью, запасами продовольствия и воды, что позволяет руководству страны и ключевым специалистам работать в условиях глубокой изоляции. Бункеры также служат для защиты от ядерных ударов, химических или биологических атак, обеспечивая сохранение управления государством и координацию действий в кризисных ситуациях.