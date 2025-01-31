Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Китай строит правительственный бункер площадью 6 квадратных километров — в 10 раз больше Пентагона
Назначение убежища и убежище ли это вообще, официальные представители КНР не говорят.

   Разведывательный спутник смог запечатлеть верхние очертания огромного командного центра, строящегося юго-западнее китайской столицы.

   Строительная площадка в 30 километрах от Пекина имеет гигантскую площадь в 6 кв. километров, что по заверениям иностранных журналистов из Financial Times более в 10 раз больше и без того значимых размеров административного комплекса американской армии, больше известного в мире как Пентагон.

   Как пояснил экс-глава аналитического сектора ЦРУ Деннис Уайлдер, чья специализация – Китай, с самой высокой вероятностью строители возводят рядом с Пекином передовой подземный пункт управления для высшего военного и политического руководства КНР, в том числе и для главы Китая Си Цзиньпина.

   Предполагается, что Пекин хочет построить не только передовую армию по части обычных сухопутных и морских сил, но и значительно увеличить свою ядерную компоненту.  

   Сам бункер начали строить в конце лета 2024 года. По снимкам отчетливо видны несколько котлованов, где будут располагаться многоэтажные убежища для высших китайских чиновников, представляющие собой заглубленные операционные центры на период масштабного военного конфликта.

   Подземные правительственные бункеры предназначены для обеспечения безопасности и непрерывности работы государственных органов в чрезвычайных ситуациях, таких как военные конфликты, природные бедствия или другие угрозы национальной безопасности. Они оснащены системами жизнеобеспечения, связью, запасами продовольствия и воды, что позволяет руководству страны и ключевым специалистам работать в условиях глубокой изоляции. Бункеры также служат для защиты от ядерных ударов, химических или биологических атак, обеспечивая сохранение управления государством и координацию действий в кризисных ситуациях.

#китай #бункер #бункеры #правительственный бункер
Источник: t.me
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск представил дом Tesla за $10 000
14
СМИ: Власти Сирии запросили у России компенсацию для «восстановления доверия»
20
Утечка сообщает о превосходстве в производительности AMD Radeon RX 9070 XT над GeForce RTX 4080
23
В сеть утекли фотографии прототипа Sony Xperia XA2
+
Рядом с побережьем Сочи появится первый в РФ насыпной остров
9
Спутник Юпитера продемонстрировал мощнейшее в Солнечной системе извержение вулкана
+
В США разрабатывается закон о блокировке пиратских сайтов по всему миру через DNS-провайдеров
4
DLSS Swapper получил значительное обновление, теперь в нем есть возможность замены FSR 3.1 и XeSS
3
DeepSeek допустила утечку данных пользователей
3
NVIDIA обновила драйвера и ПО: DLSS 4 Override, генерация кадров на уровне драйвера и CUDA 12.8
2
Xiaomi Time опубликовали список устройств Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат HyperOS 2.1
2
GTA 6 будет работать только при 30 FPS на консолях, а новую GTA Online разработчики продадут нам отдельно
+
Автономность Galaxy S25 Ultra оказалась заметно выше прошлогоднего Galaxy S24 Ultra
+
Альтернативный файловый менеджер Files для Windows 10 и 11 получил новый интерфейс и доработанную систему тегов
2
Casio представила часы G-Shock DWE-5600JB-1A9, созданные в сотрудничестве с Джеем Бальвином
1
Золотодобывающий карьер в Красноярском крае попал в Книгу рекордов
+
Ученые создали алгоритм, увеличивающий производительность графических процессоров Nvidia в 800 раз
11
Mazda обновляет логотип: первый редизайн за 28 лет
4
Саудовская Аравия приступила к строительству в пустыне лежащего небоскрёба длиной 170 км
1
Capcom раскрыла продажи своих хитов: лидирует серия Resident Evil
+

Популярные статьи

Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
90
Собираем производительный игровой ПК 2025 года за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
44
Мрачная фантастика - краткий обзор трех лучших фильмов
17
"Voin": краткий обзор игры (ранний доступ)
2
Кратко о ChromeOS в 2025 году - самая недооцененная операционная система
5
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
100
ТОП-6 игровых видеокарт стоимостью до 50 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
2
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
22
Перспективы развития ветряной электрогенерации в РФ и 10 самых крупных ВЭС Росии
4

Сейчас обсуждают

Chihonya
20:27
с 1050 не осталось( есть с 7950 , а вот 5700G скрин с памятью 3600 и с говняными таймингами, потом на бидаях и 4000 с 15-ми таймингами под четыре выбивала, не нашел к сожалению(
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
cibershot
20:26
Радоваться надо несмываемому который обрушил рубль, щас бы брали 5080 за 20 т.р как в 2013 году
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
Алексей Сизиков
20:24
Ну если только покупать на NewEgg с доставкой сначала на склад в один из штатов, а затем через бандерольку или boxberry, но кажется эта лавочка накрылась. Хотя цены там были вкусные,без НДС, а доставк...
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
AnPriz
20:21
Ozon не тот за два года сильно изменился . Сравнить как продавали на старте 4080 и сейчас 5080 . Всё намного хуже .
Новый глава Госдепа США заявил, что Украина отброшена на 100 лет назад
Артём Мацуев
20:14
Есть Linux который щадит ресурсы ПК и есть версии без танцев с бубном для пользователя в обращении. Есть всем знакомый windows . Зачем все остальное? Это то , это так и т.д.
Кратко о ChromeOS в 2025 году - самая недооцененная операционная система
Леон Брусиловский
20:14
Это чтоб их в продаже не оказалось
NVIDIA отрицает, что отправленная на тест видеокарта RTX 5090 является специально отобранной версией
Бoтo -- Чaт
20:11
Трамп может только балаболить. А вот потом ему кое-что и введут за его пустой брёх.
Трамп может ввести 100% пошлины против членов БРИКС за попытки создать альтернативу доллару
Бoтo -- Чaт
20:10
Шо, о5?! Доколе? Эта злое@учая бабка уже всей МКС надоела до чёртиков.
НАСА вернет домой застрявших астронавтов только в марте, несмотря на заявление Дональда Трампа
FelsheR-zzzzz
20:10
Ты просто не знаешь офисных товарищей - положат на лопатки любое железо.) "кинь если не трудно сколько в суперпозишине на медиум выбивает" О, только заметил, сорян. Сегодня уже поздно, а завтра 5700г...
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
kilobait3
20:09
12 каналов красных не оставляют шансов интел. Сервак на красных это пушка. Ещё бы дождаться выхода цпу для серверов ИИ. Там вообще зверь.
Intel пришлось снизить цену серверных процессоров Xeon до 30% в ответ на конкуренцию с AMD Epyc
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем