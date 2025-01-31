Теперь бизнесменам Канады и Мексики придется платить 25% торговые пошлины на собственные товары в США.

Новоизбранный руководитель Североамериканского государства Дональд Трамп в минувший четверг рассказал, что обновлённые тарифы на товары из Мексики и Канады активируются в ближайшую субботу. Как заявил 78-летний политик, 1 февраля в отношении канадских и мексиканских товаров будут введены 25% пошлины. Такое заявление было сделано в рамках журналистской беседы в Овальном кабинете. Предполагается, что это интервью с репортёрами было организовано специально, дабы убрать все сомнения в способности Трампа организовать налоговое давление на стран-соседей из-за помощи в проникновение на территорию США нелегальных мигрантов.









А мы вспомним, что первые угрозы о 25% тарифах в отношении Канады и Мексики прозвучали в минувшем ноябре. Причем большинство экономических аналитиков и экспертов думали, что это всего лишь элемент торга, полноправным мастером которого как раз и является Трамп. Тем более главы Мексики и Канады пообещали сделать всё возможное для воспрепятствования незаконной иммиграции через свои границы.