"Искандер-1000" расположится посередине между обычным "Искандером-М" и дальнобойным "Орешником".

В самое ближайшее время специалисты по ракетному вооружению Министерства обороны смогут дойти до серийного производства обновлённого варианта уже известных управляемых боеприпасов линейки «Искандер-М», способных смотреться выигрышно на фоне оригинала за счёт увеличенных дальности и точности. О новой ракете ВС РФ с улучшенными тактико-техническими характеристиками пишут американские журналисты ресурса Military Watch Magazine.

По словам зарубежных экспертов, нет ни единой причины сомневаться в том, что новейший отечественный боеприпас будет способен увеличить свою максимальную дальность полёта сразу в 2 раза, тем самым преодолевая боевую дистанцию в 1000 километров. Есть и мнение, за счёт чего такие высокие характеристики будут достигнуты. Предполагается, что конструкторы ракетной техники из РФ смогли кардинально модернизовать ракетный двигатель и дополнительно к этому нововведению разместить в корпусе ракеты увеличенные топливные баки.









Как заявили западные аналитики, эта передовая версия ракеты российской армии займет промежуточное звено между базовым «Искандером-М» и гиперзвуковым «Орешником».

Согласно пояснительному мнению репортёров MWM, размещение нескольких грунтовых пусковых платформ передового вооружения в Калининградской области позволит держать в потенциальном напряжении военных североатлантического альянса, расквартированных в большинстве зон Центральной и Западной Европы, как и способности ракеты долететь до региона Балтика.

В заключение корреспонденты американского издания подчеркнули, что «Искандер-1000» это и есть тот самый асимметричный ответ отечественных ВС, нивелирующих таким образом преимущество блока НАТО, находящегося в Европе. Всё благодаря высокой подвижности носителя «Искандеров», вариации БЧ ракет и их сложной траектории в момент операционного действия, из-за чего их сбить достаточно сложно.

Ракета Искандер-М старой итерации — это российский оперативно-тактический ракетный комплекс, предназначенный для поражения наземных целей на расстоянии до 500 км. Комплекс отличается высокой мобильностью, что позволяет быстро менять позиции, избегая обнаружения. Ракета оснащена системой наведения, включающей инерциальную и спутниковую навигацию, что обеспечивает точность попадания до 20-30 метров. Искандер-М способен нести как обычные, так и ядерные боеголовки, что делает его универсальным оружием. Ракета маневрирует на траектории полета, что затрудняет ее перехват системами ПВО. Комплекс активно используется в российской армии и считается одним из самых современных в своем классе, обеспечивая преимущество на поле боя.