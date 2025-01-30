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Madarator
Советский лифтбэк «Комби» с родными деталями на Авито продают за 700 тысяч рублей
У машины за 36 лет пробег всего 54 тыс. километров, а из родных деталей заменены лишь аккумулятор и топливный фильтр.

   В Сети появился автомобильный лот на машину советской постройки в кузове лифтбек с наименованием Иж-2125 «Комби». И как пояснил текущий владелец машины 1989 года выпуска, машина всё ещё находится в заводском состоянии.

   На 1 января 2025 легковушка проехала всего 54 тыс. километров. Единственными деталями, которые пришлось заменить эксплуатанту, оказались по понятным причинам топливный фильтр и родной аккумулятор. Все остальные агрегаты и отдельные блоки «Комби», как уверяет продавец, остались в исходном состоянии.



   Автомобиль выкрашен в красный цвет и не имеет визуальных изъянов. Хромированные детали на ярком солнце слепят глаза, не менее эстетично выглядят колёсные колпаки. Машина ни разу не была отмечена в аварийных ситуациях.

  Лифтбэк времен СССР оснащён бензиновым мотором мощностью 68 лошадиных сил и объёмом 1,5 литра. В автомобиле установлена 4-ступенчатая механика.

   Иж-2125 «Комби» — это советский автомобиль, выпускавшийся Ижевским автозаводом с 1973 по 1997 год. Он стал одним из первых в СССР автомобилей в кузове «лифтбек» и получил популярность благодаря своей универсальности и доступности.


   Иж-2125 был разработан на базе седана Иж-412. Основной задачей при создании «Комби» было предложить потребителю более практичный автомобиль с увеличенным багажным отделением. Идея лифтбека, где задняя дверь открывается вместе со стеклом, была заимствована у западных моделей, таких как Renault 16.


Иж-412


   Первый прототип Иж-2125 был представлен в 1972 году, а серийное производство началось в 1973-м. Автомобиль быстро завоевал популярность благодаря своей функциональности: он подходил как для повседневной езды, так и для перевозки грузов, в том числе в путешествиях на загородную дачу или село.

   Иж-2125 отличался простотой конструкции и ремонтопригодностью, что делало его популярным среди советских автовладельцев. Однако автомобиль имел и недостатки: слабую шумоизоляцию, невысокий уровень комфорта и устаревший дизайн.

Несмотря на это, Иж-2125 «Комби» стал важной вехой в истории советского автопрома, доказав, что даже в условиях плановой экономики можно создавать практичные и востребованные автомобили. Его производство продолжалось до 1997 года, а сам он стал символом эпохи.


#хэтчбек #российский авторынок #российский автомобиль #советские авто #иж-2125 «комби» #лифтбек
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