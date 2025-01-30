Осталось лишь установить, случайно или специально попало химическое соединение в газированную жидкость.

Распоряжение головного офиса Coca-Cola заставило своих представителей отозвать собственные газированные напитки с полочных стеллажей британских супермаркетов из-за того, что в ходе внезапной проверки обнаружилось, что внутри емкостей с питьевой жидкостью увеличено содержание хлората. Соответствующую информацию уже подтвердил британский филиал американской корпорации, заявив, что часть продукции уже вывезли из супермаркетов, включая рестораны, кафе и уличные закусочные. Масштабное мероприятие по изъятию продукции Кока-Колы было проведено в минувшую среду.

Так «скромное количество» напитка Appletiser было отозвано у розничных продавцов, а лимонад серии Sprite Zero, Coca-Cola были вывезены из кафе и ресторанов, информирует Daily Mail.









Информацию об ограничении оборота напитков производства Кока-Колы подтвердили и в местном агентстве по пищевым стандартам, где указали на высокую концентрацию в газированных напитках хлората.

Напомним, что большие объемы безалкогольных напитков Coca-Cola с производственными кодами 328 GE до 338 GE изъяли из нескольких европейских стран. Под отзыв попали как жестяные емкости, так и стеклянные, начиная от классической Кока-Колы и заканчивая напитками Sprite и Fanta.

Сам найденный хлорат относится к побочным средствам, появляющийся из дезинфицирующих средств во время их химического распада.