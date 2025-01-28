Дональд Трамп, в отличие от Джо Байдена, умеет считать и при каждом удобном случае снижает расходы американского бюджета.

Прием заявок на въезд в Североамериканское государство для украинских беженцев приостановлен. Уведомление такого рода размещено на официальном портале Службы гражданства и иммиграции Штатов.

Как поясняет надпись на сайте, новое распоряжение начало действовать после недавнего указа «Защита наших границ», подписанных новым президентом США Дональдом Трампом.

Теперь прием так называемой формы I-134A, предусматривающий участие в программе, как и сетевых запросов на поддержку и запросов по финансовой помощи, полностью приостановлено. Об этом рассказали журналисты ТАСС.









Таким образом журналистские данные издания The New York Times о том, что пауза на прием заявок от украинских беженцев на территории США действительно существует, подтвердилась сведениями, размещенными в лице чиновников иммиграционной службы США, опубликовавших соответствующее уведомление.

По данным этой публикации, при президентстве Джо Байдена на территорию Североамериканского государства прибыло 150 тыс. украинцев, получивших право на размещение внутри Штатов на срок до двух лет. Причем для получения такого права необходимо было найти спонсора, оказывающего денежную поддержку на срок 24 месяца.