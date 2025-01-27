Высылка большой массы мигрантов с территории США – это один из главных предвыборных коньков Дональда Трампа.

Новая действующая вашингтонская администрация пообещала без лишних угрызений совести использовать широкий спектр санкционного давления в отношении любого государства, которое откажется проявить содействие властям США по поводу разрешения американского миграционного кризиса. Такое официальное заявление сделал Майк Джонсон, занимающий высокую должность спикера нижней палаты американского парламента.

По словам действующего чиновника, нет никаких причин по которым Конгресс откажется использовать полновесный инструмент санкций и иные методы воздействия на «внешних игроков».

Чиновник заявил, что он подразумевал отказ в помощи по депортации мигрантов, вывезенных из Штатов иными государствами.









Джонсон объяснил, что его послание в первую очередь адресовано государству Колумбия. И как высказался спикер, Конгресс согласен с действующей политикой нового главы Белого дома.

А мы напомним, что на протяжении последних двух суток между Североамериканским государством и Колумбией вспыхнул непродолжительный дипломатический конфликт, в ходе которого вторая сторона отказалась принимать военные транспортники американской армии с депортированными мигрантами.

В ответ на отказ колумбийского президента Трамп заявил, что Колумбии стоит ожидать появления 25% пошлин на все свои товары.