Вчера Вашингтон на фоне несогласия колумбийских властей принять незаконных мигрантов пообещал ввести 25% пошлины.

Действующая команда Дональда Трампа рассказала, что колумбийские чиновники больше не стали противиться решению президента США и разрешили организовать посадку нескольких военных транспортных судов американской армии с вывезенными из Штатов нелегальными мигрантами и колумбийскими нарушителями. Такую информацию разместили на собственном новостном портале репортёры Bloomberg, имеющие подтвержденные данные по поводу завершения вчерашнего конфликта, сообщенные пресс-секретарем Трампа Кэролайн Ливитт.

Так работница Белого дома заявила, что 78-летний руководитель Североамериканского государства отказался вводить 25% пошлины на товары из Колумбии.









Сотрудница пояснила, что колумбийские властные функционеры приняли все условия Трампа, как и депортацию на собственную территорию нелегалов, перевозимых американскими военными.

Подтвердил согласие на заключение договоренностей и министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо.

А мы напомним предысторию «суточного конфликта», в ходе которого руководитель колумбийского государства Густаво Петро запретил прием транспортных самолётов американской армии, перевозящих мигрантов. В ответ Дональд Трамп пообещал введение 25% пошлин на все товары Колумбии, обещав их повысить в 2 раза, если Колумбия будет упорствовать дальше.