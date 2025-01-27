Дональд Трамп всем несогласным с его политикой обещает введение заградительных пошлин.

Заверения нового руководителя Белого дома Дональда Трампа о превентивных заградительных тарифах в размере 25% против колумбийских товаров, стали своеобразным триггером роста будущих цен на кофе, которые и без того неуклонно повышаются. О зависимости цены на благородный напиток от внешнеполитических действий Трампа порассуждали журналисты из американской газеты Axios.

Так в США получают кофейные зерна на уровне 20% от колумбийских поставщиков, альтернатива которым находится лишь в лице бразильских производителей. Но последние не сильно смогут помочь Североамериканскому государству из-за крайне низкой урожайности кофейных зерен на территории собственного государства – всему виной слишком частые погодные изменения, приведшие по итогу к крайне низкому урожаю в 2024 году.









А ведь именно в минувшую субботу американский 78-летний политик объявил, что Колумбия получит 25% торговые пошлины, что не является пределом в случае, если колумбийские чиновники не пойдут на уступки в желании Трампа помочь с приземлением самолётов с задержанными на территории США мигрантами. Так Трамп сказал, что в таком случае пошлины могут быть повышены уже и до 50%.

Несколько часов спустя власти Колумбии пошли на попятную, разрешив трансфер миграционных нарушителей из Североамериканского государства.

Отметим, что ещё до появления Трампа в Овальном кабинете цены на кофе в мире резко выросли, превзойдя рекорд 1970-х годов.