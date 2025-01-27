Официальный Лондон боится резкого роста "внезапного" повреждения подводной инфраструктуры, в том числе глобальных маршрутов интернет-трафика.

Элитный спецназ Великобритании, больше известный как силы быстрого реагирования местного флота, уже «наготове» к досмотру российских кораблей, если последние появятся у британского побережья. Такая мера будет предпринята, если оные будут по некоторым предположениям причастны к повреждению подводной сетевой инфраструктуры, в том числе дата-кабелей и газо- нефтепроводов. Но все такие действия возможны только после «сильного» политического решения высших функционеров Великобритании. Такой информацией располагает редакция издания Express.

Так информаторы газеты в личной беседе рассказали, что британский морской спецназ готов высадиться на борт российских кораблей для досмотра и задержания плавучих средств.









В частности речь идёт о силах повышенной готовности, приписанных к 42-й бригаде морской пехоты и частей Особой лодочной службы – одного из самых элитных формирований британского ВМФ.

Причем массовое задержание российских судов осуществить не получится – по каждому конкретному делу нужно проводить отдельное рассмотрение и отдавать индивидуальный приказ. И это «самый плохой сценарий».

И как сказано в публикации, что подводные интернет-кабели являются критически важными для официального Лондона, так как обеспечивают стратегически важную связь с материковой частью Европы.