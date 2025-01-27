Точная цена неизвестна, но конечная стоимость точно будет не меньше "крыла самолёта".

Специалисты тюнинг-ателье Arctic Trucks решили переделать стандартный внедорожный автомобиль Land Cruiser 250 и сделать его более приспособленным к поездкам по бездорожью. Выпуск такой машины приурочен к 40-летию внедорожника.

Автомобиль украсили многосоставным боди-китом, не исключая бамперы и крылья. Получило авто и новую подвеску, полностью регулируемую. Что интересно, подвеска была сделана под кураторством работников одной из команд «Дакара», оснащенная амортизаторами и ковойлерами. По итогу Прадо оказался выше на 40 мм.









10-составной боди-кит не остался единственным внешним украшательством кастомизированного Лэнд Крузера: на машину были установлены черные 17-дюймовые вентилируемые диски, благодаря чему можно регулировать давление в шинах, выбирая необходимый его уровень в зависимости от качества дороги. Сами шины оказались обуты в 37-дюймовую резину.

Но на этом переделка машины не закончилась: механики сделали больше колею и длину машины. Последнее подразумевает, что были проделаны манипуляции с рамой и кузовными блоками.

Машина будет выпускаться мелкими сериями во втором квартале этого года под наименованием Toyota Land Cruiser 250 / Prado AT37. Сколько будет стоить глобальная переделка, доподлинно пока неизвестно.