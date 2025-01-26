Так и заменяются роботами гражданские специалисты.

Новый дрон для обслуживания электросетей с самой высокой вероятностью может сократить нужду в наличии большого количества электриков, поскольку самостоятельно может выполнять многие наружные работы по обслуживанию высоковольтных линий, заменяя своей рабочей дельностью активность сразу трёх-пяти бригад. Беспилотный помощник уже получил название «Паук», прошел серию испытаний и начал штатно работать сразу в нескольких северных регионах России.

Так, электрик беспилотного типа благодаря встроенным программам умеет избавляться от снега, льда, опрыскивать кабели антиобледенительным составом, а летом покрывать провода антикоррозийной жидкостью.

И что можно назвать большим преимуществом, для рабочего функционирования БЛА не требуется отключать линии, если погода на улице выше -35 градусов. И за рабочий день механизмы дрона позволяют обработать до 12 километров жил.





По последним данным воздушные роботы трудились сразу в семи северных российских областях, на сегодняшний момент переместившись в Пермский край, где обрабатывают высокоэффективными реагентами местные линии. Причем по утверждению разработчика, географическая деятельность «Пауков» будет увеличиваться.

Всего к 1 января 2025 года изготовлено 25 единиц «пауков-друзей электрика», в ближайшее время ожидается выпуск ещё 7 экземпляров.

Согласно производственным выкладкам, летающий дрон состоит из 80% локализованных электронных блоков и деталей, но и это не предел: в планах перейти на 95% локализацию сборочных элементов. Иностранными остаются только видеосенсоры.

Беспилотник умеет выполнять работу на фазных жилах с напряжением 35 кВ, 110 кВ и 220 кВ. Причем интерес к таким дронам распространяется далеко за пределы РФ: «Пауки» используются в Индии и Саудовской Аравии. На очереди ОАЭ, Казахстан, Узбекистан.