Электромеханический механизм необходим для эксплуатации пулемёта в составе боевых дистанционно-управляемых модулей.

Отечественные специалисты в полевых условиях придумали усовершенствование для штатного танкового пулемета Калашникова, оснастив автоматическое 7,62-мм вооружение электромеханическим механизмом перезарядки. Улучшенная модель сделает возможным перенос пулемётной установки вне пределов нахождения человеческого оператора рядом с ПКМТ. Соответствующие детали рассказала редакция ТГ-канала «Военный осведомитель».

Пулемет для повышения боевой эффективности дополнительно оснащен прицельными блоками механического и оптического типов, взятых от прицелов боевых машин.





Пулемет, в отличие от пехотного образца, в целях всё той же высокой эффективности на поле боя имеет гораздо более тяжелый ствол, из-за чего ведение стрельбы в режиме широких серий не является чем-то невозможным, как и увеличивается точность стрельбы.

Отметим, что внедрение электроспуска позволило отказаться от использования приклада и пистолетной рукоятки, так как стрельба осуществляется дистанционным оперированием со стороны бойца. Сам пулемет позволяет вести прицельную стрельбу на дистанции до полутора километров при использовании оптических приборов трёхкратного или выше действия.