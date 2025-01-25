Из-за санкций производство "полноформатной версии" среднемагистрального лайнера МС-21-310 отложено на год.

Согласно свежему постановлению российского правительства, укороченная версия МС-21 получила из госбюджета финансирование на свое создание. Соответствующее подтверждение появилось на официальном сайте правительства.

По опубликованным документам становится ясно, что отечественные чиновники одобрили старт эскизных работ по самолёту МС-21, имеющему более короткий фюзеляж чем базовая версия среднемагистрального лайнера. Согласно предварительным оценкам, пока ещё не подтвержденным официально, государство может одобрить финансирование работ на сумму в 2 млрд. рублей. Именно такой была субсидия, согласованная на один год обычной версии МС-21.

О том, что это за укороченная версия, рассказал руководитель ГК «Ростех» Сергей Чемезов. По словам топ-чиновника, модификация под названием МС-21-210 рассчитана на перевозку от 160 до 170 пассажиров.

Обе версии самолёта, то есть МС-21-310 и МС-21-210, производит компания ПАО «Яковлев», являющейся структурой «ОАК».

Напомним, что стандартный МС-21 вмещает порядка 210 пассажиров с дальностью перелёта до 5100 км и взлётной массой в 85 тонн. Подчеркнем, что МС-21-310 должен был запущен в производство в этом году. Но теперь Чемезов утверждает, что сроки были перенесены на следующий год или позже.

Объяснил зачем России нужен «короткий» МС-21 вице-премьер Денис Мантуров. По словам высокопоставленного правительственного функционера, из-за зарубежных санкций появились проблемы с производством полноразмерной версии при использовании зарубежных комплектующих. Укороченная на одну секцию модель решает проблему запрета западных деталей полностью.