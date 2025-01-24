Пока что "заблокированные" сервисы полноценно работают из-за полного отсутствия физических мер со стороны украинских чиновников.

Украинский Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о постоянной блокировке крупных онлайн-сервисов, таких, как Baskino, Filmix и HD REZKA. Помимо самых популярных нелегальных ресурсов, украинские функционеры согласовали и запрет ещё несколько десятков сетевых порталов и ресурсов, где присутствуют нелицензионные цифровые копии зарубежных и украинских фильмов и сериалов.

Согласно реакции со стороны Нацсовета по телевидению, блокировке подверглись не только «официальные» страницы, но и резервные домены, используемые администрациями пиратских сайтов.





Украинские чиновники приняли решение о блокировке не за распространение пиратского контента данных сетевых ресурсов, а за то, что по их мнению данные сайты транслируют «русские нарративы» на украинскую аудиторию

Тем временем украинские пользователи сообщают, что они всё ещё могут без дополнительных ухищрений смотреть пиратский контент на «запрещенных сайтах». И что прокомментировали журналисты «Страна.ua», такая возможность у юзеров из Украины действительно есть: потому что технические меры специалистов Национальной комиссии по электронным коммуникациям пока что не задействованы.