Новейший ПВРД способен развивать скорость выше 5 Махов.

В США начнутся скорые испытания готового образца гиперзвукового движителя. Так специалисты GE Aerospace объявили в соответствующем пресс-релизе о готовности продвинутого прямоточного воздушно-реактивного двигателя, умеющего работать в гибридном режиме. Инновационный ПВРД может нормально функционировать в двух скоростных диапазонах: в сверхзвуковом на скоростях до 3 Махов и гиперзвуковом, превышающем 5 Махов. Об этом рассказывается в свежей публикации блога «Русское оружие» за авторством Евгения Даманцева.

Эксперт рассказал, что североамериканские специалисты для ускорения производственных и проектных работ подключили к разработке зарубежную компанию. Речь идёт о совместной работе с французскими инженерами из Safran, позволившими американским коллегам за очень короткий срок внедрить технологию вращающихся взрывов, значительно уменьшившую размеры итогового изделия.

А мы напомним, что при сравнении ПВРД с классическими силовыми установками, первый уплотняет набегающий воздушный поток при помощи специальных диффузоров, которым не нужны ни компрессоры ни турбины.









Причем для физического воплощения передовой идеи международному творческому коллективу понадобилось всего 11 месяцев. Теперь после тестовых испытаний на земле готовый движитель будет проверен во время летных задач.

Назвал Даманцев и второй залог успешности проекта: быстрый скачок в создании работающей модели ПВРД обеспечило открытие ученых Университета Вирджинии, придумавших как при помощи оптических сенсоров правильным способом сконфигурировать воздушный поток.

И если испытания получат положительную оценку, то с самой высокой вероятностью новейшие ПВРД установят на гиперзвуковые ракеты США и Франции.