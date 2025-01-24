Для хранения информации остались лишь жесткие диски и облачные сервисы.

В официальном заявлении пресс-служба корпорации Sony попросила «попрощаться» сразу с несколькими носителями цифровых данных. Речь идёт о полной остановке производства дисков Blu-ray, MiniDisc и кассет MiniDV.

Первая информация о том, что любителям «преданий старины глубокой» теперь придется полагаться на более актуальные носители данных, появилась в рамках новостной заметки на сайте компании. Как уведомляется в сетевой публикации представителей японского бренда, помахать платочком старым решениям придется уже в будущем феврале, так как производственные цеха компании уже больше не будут выпускать Blu-ray, MiniDisc и MiniDV.









В финальной части сообщения специалисты корпорации выразили благодарность преданным фанатам ушедших в прошлое форматов хранения информации, и дополнительно подчеркнули, что надеяться на появление близких по свойствам или виду аналогов к «отмененным» носителям точно не стоит.

Теперь диски и MiniDV останутся лишь в продаже до полного опустошения складов готовой продукции. После вся надежда пользователей, пожелавших сохранить приятные моменты прошлого или другую важную информацию, должна выражаться исключительно в опоре на жесткие диски или облачные хранилища.

Напомним, что оптический носитель с записью по фиолетовому лучу, позволяющий хранить на дисковом носителе аудио, видео и иную информацию, появился в 2006 году, а максимальная емкость двусторонних четырехслойных дисков составляла порядка 128 Гб.