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Madarator
Sony официально заявила о прекращении выпуска Blu-ray дисков и MiniDV кассет
Для хранения информации остались лишь жесткие диски и облачные сервисы.

   В официальном заявлении пресс-служба корпорации Sony попросила «попрощаться» сразу с несколькими носителями цифровых данных. Речь идёт о полной остановке производства дисков Blu-ray, MiniDisc и кассет MiniDV.

   Первая информация о том, что любителям «преданий старины глубокой» теперь придется полагаться на более актуальные носители данных, появилась в рамках новостной заметки на сайте компании. Как уведомляется в сетевой публикации представителей японского бренда, помахать платочком старым решениям придется уже в будущем феврале, так как производственные цеха компании уже больше не будут выпускать Blu-ray, MiniDisc и MiniDV.



   В финальной части сообщения специалисты корпорации выразили благодарность преданным фанатам ушедших в прошлое форматов хранения информации, и дополнительно подчеркнули, что надеяться на появление близких по свойствам или виду аналогов к «отмененным» носителям точно не стоит.

   Теперь диски и MiniDV останутся лишь в продаже до полного опустошения складов готовой продукции. После вся надежда пользователей, пожелавших сохранить приятные моменты прошлого или другую важную информацию, должна выражаться исключительно в опоре на жесткие диски или облачные хранилища.

   Напомним, что оптический носитель с записью по фиолетовому лучу, позволяющий хранить на дисковом носителе аудио, видео и иную информацию, появился в 2006 году, а максимальная емкость двусторонних четырехслойных дисков составляла порядка 128 Гб.

#sony #blu-ray #minidisc #minidv #оптические носители
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