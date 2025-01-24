Киберспортивная новинка продаётся в магазинах всего за 206 долларов США.

Компания Thunderbolt в попытке удивить геймеров и энтузиастов современного компьютерного железа, показала новый монитор линейки Black Warrior. И тут нужно затаить дыхание. Технические характеристики новейшего дисплея CF25F400L заставят вздохнуть как любителей поиграть со стажем, так и новичков: монитор, чья максимальная частота обновления на пике составит 400 Гц, вряд ли можно обозвать обыденной серостью. Правда не по всем своим характеристикам 24,5-дюймовая панель является топовой.

Так экран Fast IPS демонстрирует лишь разрешение в Full HD и пиковой яркостью в 400 кд/м². Время отклика составляет от 0,5 мс до 1 мс.

Сама же частота в 400 Гц достижима только при подключении посредством DisplayPort 1.4, выдавая в стоке 360 Гц и лишь в моменты разгона показывая те самые 400 Гц. Если к компьютеру монитор подключен через HDMI 2.0, то частота будет 240 гц.









Монитор, как и практически любой современный представитель экранного братства, поддерживает технологию HDR, как и совместим с NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync. Способен «Черный воин» бороться и с синим вредным светом, как и подавлять мерцание.

Для геймеров, чья специализация – 3D-шутеры, могут оказаться полезными режимы опционального конфигурирования прицела и выведение на экран частоты кадров.

В комплекте идёт и подставка, благодаря которой довольно просто выставить высоту, наклон и угол поворота монитора.

В КНР «Черного воина» можно приобрести всего за 205 американских долларов.