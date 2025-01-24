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Madarator
Трамп: Саудовская Аравия пообещала инвестировать в США 600 млрд долларов
Но по мнению нового президента Штатов, эта сумма маленькая и должна быть увеличена.

   Новый глава Белого Дома Дональд Трамп в рамках видеоконференции перед МЭФ в Давосе рассказал, что власти Саудовской Аравии желают инвестировать в США порядка 600 млрд. долларов. И сделано это будет в течение четырёх лет с момента опубликования сообщения. Хотя, как уверен зарубежный политик, сумма в 600 млрд. долларов не является достаточной для вклада в Штаты и точно должна быть больше. Такую новость опубликовали репортёры канала CNN.

   Соответствующая новость появилась спустя несколько суток после того, как 78-летний глава США сказал, что с наибольшей вероятностью, его первый зарубежный визит состоится в Саудовскую Аравию.

   Тем временем международные аналитики уверены, что между Трампом и наследным принцем королевства Саудитов Мухаммедом бин Салманом сложились очень теплые отношения, хотя они заметно охладели после того, как Джо Байден высказал несколько публичных угроз в адрес ОПЕК. Так бывший президент потребовал от организации повысить объемы добычи нефти, чтобы снизить цены на черное золото на мировом рынке.

   Отметим, что местное медиа в лице Saudi Press Agency выпустило пресс-релиз, в котором уведомило о телефонном разговоре между руководителем США и наследным принцем, где последний поздравил Трампа с официальным вступлением в должность.

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