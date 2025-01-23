Обычно плазматическое излучение Солнца имеет оттенки желтого или оранжевого цветов.

Российские ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН смогли запечатлеть пульсирующий выброс плазмы. Но самое удивительное в локальном космическом событии то, что весь выброс оказался черным. О редком и удивительном явлении космологического рядка рассказывается на сайте портала xras.ru. Как указали ученые, в области диска Солнца сконцентрировалась, а затем «выплеснулась» в открытый космос плазматическая структура контрастного черного цвета.

Выяснили отечественные астрономы и почему плазма была такой предельно темной: всё дело оказалось из-за высокого содержания в веществе нейтрального водорода, который при воздействии на себя коротковолнового излучения поглощает практически весь излучаемый спектр.









И как указали наблюдатели, такое явление называется холодный протуберанец с большим содержанием искомого нейтрального водорода.









Редкое явление «продержалось» всего три часа, после чего полностью исчезло.

Прокомментировал событие и ведущий специалист ИКИ РАН Сергей Богачев. Ученый заявил, что черная плазма абсолютно безопасна в плане воздействия подобных геомагнитных бурь на метеочувствительных людей планеты Земля. Тем более большинство материи, выброшенное в результате корональных выбросов, осталось в пределах светила, принятое его мощной гравитационной силой.