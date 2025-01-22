Современный уровень развития искусственного интеллекта оказался слишком переоценен.

Сотрудники компании, организовавшей форум разработчиков игр Game Developers Conference, оказались удивлены, узнав итоги опроса по поводу влияния ИИ на современную индустрию компьютерных игр. Оказалось, что искусственный интеллект не привнес ничего хорошего в создание игр, а лишь ухудшил ситуацию в целом. Разочарованием в отношении способностей текущих нейросетей помогать делать игры ознакомили своих читателей репортёры ресурса Wired.

Так после опроса 3000 разрабов игровых новинок выяснилось, что 52 опрошенных специалиста, трудившихся над выпуском игр в студиях, активно пользующихся генеративным ИИ, оказались расстроены негативны влиянием ИИ на всю отрасль.

Подобный опрос, проведенный в 2023 году, показал лишь 18% респондентов, настроенных негативно, в 2024 году таких людей стало 30%. Удовлетворенными новыми веяниями в игровой индустрии оказались лишь 13% геймдизайнеров.









Программисты выразили согласие, что ИИ справляется с помощью в написании строчек кода, рисованию 3D-рендеров и концепт-артов. Но когда за этим последовал вполне логичный вопрос, где ИИ максимально востребован и назвать такое конкретное направление, где ИИ наиболее необходим, то наиболее частый ответ был «никакое» и «нигде».

Как высказался один из независимых авторов игр, что он глубоко огорчен первоначальным желанием подключить ИИ для разработки собственного программного игрового продукта, так как всё то, что сделал искусственный интеллект, получается крайне сомнительного качества, из-за чего очень часто приходится в ручную исправлять допущенные ИИ примитивные ошибки в коде.

Но нейросетевые модели были не единственным препятствием, повлиявшим на общее снижение качества современных игр: на втором, третьем и четвертом местах казались рост количества сотрудников игровых компаний, скачок переоцененных проектов и плохой менеджмент.