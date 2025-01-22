Дональд Трамп не рассматривает противостояние между Вашингтоном и Москвой как ключевое и серьёзное.

После увольнения или перевода на другие направления военных функционеров Пентагона, отвечавших за взаимодействие с украинскими властями по части логистических операций для нужд ВСУ, на европейском континенте начались ощутимые сложности с переброской грузов военного назначения.

Проблемы логистического характера коснулись уже не только планируемых поставок, но и текущих мероприятий, отправка которых уже была давно согласована: это касается транспортировочных миссий из США в направлении Румынии и Польши, которые представляют собой крупные хабы для переброски грузов военного характера с дальнейшей передачей Украине.









Если такая информация спустя короткое время не получит официального опровержения, как и кратно снизится транспортировочный поток в отношении польско-украинской и румыно-украинской границы, значит так называемый план Трампа по снижению военной помощи для нужд ВСУ не миф. Соответствующая публикация вышла из-под пера журналистов российской «Военной хроники».