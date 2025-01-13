Теперь "Ланцет" можно запускать на значительном удалении от тыла и от наземной станции управления.

Российские специалисты по беспилотной военной авиации коммерческой организации Zala Aero создали улучшенный пусковой тубус для использования барражирующего снаряда управляемого типа «Изделие 51». Это одна из самых крупных разновидностей боеприпаса «Ланцет», для старта которой требуется пусковая установка, смонтированная в большинстве случаев только на специально приспособленные автомобили кузовного типа пикап либо на альтернативные машины-вездеходы.

С новым решением «Изделие 51» теперь легко запускать без помощи подвижного транспорта, используя в качестве стартового основания любую ровную поверхность, в том числе не оборудованного типа. А для переноса ПУ достаточно лишь мускульной силы операторского расчёта. Поэтому теперь задействовать «Ланцет» можно вдали от наземных блоков управления, что дополнительно повышает безопасность расчётов системы.









И как указали в пресс-службе концерна «Калашников», куда структурно входит Zala Aero, развертывание новой пусковой платформы занимает не более 60 секунд, а демонтаж конструкции после старта дрона-камикадзе и вовсе не нужен.

Теперь «Ланцет» можно использовать чаще и быстрее, а безопасность наземного персонала, обслуживающего беспилотный ударный комплекс, стала значимо выше.

А мы напомним, что данный боеприпас благодаря ударной части на основе осколочно-фугасного или кумулятивного оснащения, способен эффективно обезвредить любой танк на вооружении ВСУ, в том числе и современные зарубежные образцы, такие как Leopard 2A6, Abrams M1A1SA и Challenger 2, даже если их дополнительно защитить блоками динамической защиты.