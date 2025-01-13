Для открытия огня теперь не надо выходить из машины и использовать артиллерийскую буссоль.

Отечественные специалисты оборонного профиля, задействованные в усовершенствовании цифровых вычислительных систем, смогли усилить тактико-технические характеристики ТОС-1А «Солнцепек», представляющей собой тяжелую огнеметную систему на гусеничном шасси. Существенного прогресса в этом удалось добиться инженерам из профильного ВНИИ «Сигнал», о чем рассказал аналитик по военной технике и вооружению Евгений Даманцев.

Эксперт подчеркнул, что несмотря на те же самые снаряды и калибр, обновлённая система позволит расчёту «Солнцепека» значимо увеличить результативность собственных боевых миссий, поражая цели ещё быстрее и точнее, чем это было возможным с прошлыми версиями ТОС-1А. Такое стало возможным из-за качественного скачка в системе навигации, которая благодаря установке актуальной версии АСУ, даёт возможность наводиться на цель или заданный квадрат без классического использования артиллерийской буссоли. Всё делается в автоматическом режиме. Экипажу даже не надо покидать кабину. Что ещё больше ускорят боевую работу расчёта «Солнцепека», когда в текущей обстановке насыщенности переднего края со стороны ВСУ радарными установками артиллерийской разведки и дронами-наблюдателями нужно всё делать довольно быстро.









Напомним, что полный залп системы, атакующей оппонента 24 реактивными снарядами, происходит за 6 секунд, а подготовка к изготовке к стрельбе 90 секунд. Максимальная дальнобойность обычными РС составляет порядка 6 километров.

Современные экземпляры «Солнцепека» так же дополнительно дооборудуются противодронными и противокумулятивными защитными решетками и стальными экранами, необходимыми для кратного снижения ущерба украинскими дронами и реактивными гранатами.