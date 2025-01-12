Общая оперативная обстановка для украинских ВС в ДНР стремительно ухудшается.

Первые дни нового года принесли значительное ухудшение оперативной обстановки для украинских военных, держащих оборону в городской агломерации Торецка в ДНР. По данным военного паблика Deep State украинские подразделения контролируют лишь несколько северных кварталов и осколок территории на юге города. Соответствующие сведения приводят журналисты портала «Страна.ua».









Наблюдая карту, можно увидеть, что не менее половины населённого пункта контролируется российскими военными, а то, что не контролируется отечественными штурмовиками, находится в «серой зоне».





Карта на момент событий 1 января

А мы напомним, что часто картографы DP стараются показывать картину менее плохую, чем есть на самом деле.





Карта на момент событий 11 января





Поэтому по данным уже от самих украинских военнослужащих, действующих на торецком операционном участке, отмечается, что на земле ситуация гораздо более тяжелая. По этой информации ВСУ удерживают лишь защитный периметр шахты «Торецкая». И уже по предположению украинского командира, известного под полевым позывным «Мучной», с самой высокой вероятностью удержать оборону вокруг шахты для ВСУ не удастся.