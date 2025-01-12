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Madarator
Президент Словакии Пётр Пеллегрини отказался от посещения Украины
Во всём виноват "газовый вопрос" и недружественные действия Украины.

   Глава словацкого государства Петр Пеллегрини передумал посещать Украину. Причем президент объяснил, что это был политический демарш с его стороны. По словам Пеллегрини, во всём виноваты украинские власти, которые росчерком пера запретили самим себе транзит российской газовой смеси через собственную газотранспортную систему на территорию Европейского Союза. А ведь от российского газа сильно зависимы Словакия и Венгрия.

   Как пояснил свою позицию высокопоставленный словацкий политик, какой смысл ему ехать в Киев за обычной фотографией, если на Украине прямо думают сказать ему о том, что Словакии даже не стоит надеяться на отправку через украинские земли газа и нефти для словацкого государства. Как привели слова словацкого президента местные телевизионные журналисты, кроме Киева в отмене поездки виноватых больше нет.

     А мы напомним, что отказался передавать Украине на 3 млрд. долларов оружейный пакет помощи Олаф Шольц, всячески затягивающий принятие решение о поддержке украинской армии в угоду собственным политическим очкам перед предстоящими выборами в немецкий парламент. 

#словакия #словакия и украина #пётр пеллегрини
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