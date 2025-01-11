Как говорится, кучно пошло, после того как Трамп стал 47-м президентом США.

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц не заинтересован в выделении украинской армии пакета военной поддержки на 3 млрд. евро. Поэтому такая помощь была заблокирована Шольцем лично. Об этом пишет германский «Шпигель». Соответствующую перепубликацию сделали журналисты «Страна.ua».

Именно на такую помощь Киеву вознамерились выделить руководительница немецкого МИД Бербок и глава оборонного ведомства Писториус. Но действующий германский канцлер всеми силами противится утверждению помощи.

О том, что Украине точно нужно помочь, стали настаивать Писториус и партия «зеленых». Для помощи украинской армии предназначались батареи IRIS-T, противоракеты Patriot, дальнобойные самоходные гаубицы и дополнительные поставки снарядов.

Причем поставки должны были пройти как «внеплановые расходы». Но Шольц не поддержал идею, объяснив, что это создаст большую проблему будущему федеральному правительству. А как мы помним, следующие парламентские выборы в Германии стартуют 23 февраля.

И как пояснил Шольц, сейчас ВСУ располагают достаточным количеством финансов, на которые они самостоятельно могут приобрести всё необходимое вооружение.

Вместе с тем подоплека решения канцлера достаточно понятна: Шольц пытается заработать достаточно политических очков среди сочувствующих СДПГ, пока идёт избирательная компания в бундестаг.