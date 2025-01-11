Кажется из-за этих слов Владимир Зеленский и его окружение уже скупили годовой запас корня Валерианы обыкновенной.

Дональд Трамп рассказал, что несмотря на нежелание некоторых политиков, он ожидает увидеться с российским лидером. По словам американского президента, соответствующие специально уполномоченные лица уже занимаются подготовкой будущей встречи между ним и главой РФ. Об этом собственным читателям рассказали журналисты из Reuters.

Как пояснил 78-летний американский политик, раз Путин изъявил желание встретиться с ним, то такое мероприятие тотчас будет организовано. Такой разговор услышали местные губернаторы из Республиканской партии США, приехавшие в личную резиденцию Трампа Мар-а-Лаго.

По заявлению Трампа выходит, что встреча в первую очередь между главами государств РФ и Штатов нужна для окончания конфликта высокой интенсивности между Украиной и Россией.

Правда хотя Трамп рассказал, что встреча между ним и Путиным будет обязательно организована, точной даты мероприятия 47-й руководитель США не назвал.

Вместе с тем, Владимир Зеленский не согласен со встречей Путина и Трампа. Потому что по Зеленскому сначала с Трампом должен встретиться украинский президент и только потом, они уже вместе, должны увидеться с Владимиром Путиным.