Теперь осталось дождаться решения Сената, а после подписи новоизбранного президента, после чего санкции против МУС вступят в свою законную силу.

Палата представителей конгресса Североамериканского государства утвердила большинством голосов письменный законопроект, предусматривающий введение санкций против МУС. Соответствующие финансовые и юридические ограничения на Международный уголовный суд будут возложены за действия сотрудников организации в отношении израильских топ-чиновников.

Вспомним, что именно с выдачи в минувшем ноябре руководством МУС действующего ордера на арест премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху и главы оборонного ведомства Израиля Йоава Галланта, обвиняемых в предполагаемых военных правонарушениях в секторе Газа, и начался конфликт между МУС и высшими управленцами США.









По данным журналистов РИА Новости, законопроект согласован, приводя в качестве доказательств принятия нового закона информацию от клерка палаты во время онлайн-трансляции.

Согласно букве нового закона, теперь власти Штатов имеют право оказывать санкционное давление на любого человека, который участвует в расследовании, проводит арест или процедуру задержания, либо занимается судебным ведением дела против американских граждан или ближайших партнеров Белого дома. Сюда входят Израиль, Тайвань, Япония и участники НАТО.

Помимо финансовых ограничений, лица под санкциями, как и их родственники ближайшей степени, не смогут посещать территорию США. А находящиеся в момент действия закона на землях Штатов на законных основаниях, будут депортированы. Закон распространяется не только на сотрудников МУС, но и на всех тех, кто оказывает поддержку финансового, материального и иных планов этой европейской организации.