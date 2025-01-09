Из-за острого дефицита в ресурсах украинский Генштаб может не успеть перебросить такие нужные на харьковском направлении группы усиления.

Север Харьковской области давно перестал быть местом безопасным для действий украинских военных. По данным руководителя украинской администрации Купянска, через северную часть Харьковщины отечественные подразделения смогут атаковать военнослужащих ВСУ атакой в слабозащищенный тыл. Такое заявление сделал высокопоставленный украинский чиновник Андрей Беседин, о чем пишет сетевой ресурс «Страна.ua».

По словам представителя Киева, населённый пункт Двуречная, где ударные группы ВСУ так и не смогли выбить с занятых позиций российских бойцов, в случае удачного стечения обстоятельств для ВС РФ, последние могут попытаться повернуть на северный участок будущей ЛБС, где легко добраться до Волчанска. А уже с этого вектора атаки практически рукой подать до Купянска, расстояние до которого от этой точки не более 2000 метров.

Причем в негативном сценарии развития, тяжело будет не только украинским ВС, участвующим в битве за купянскую ЛБС, но и на передовой рядом с Волчанском. И если ВСУ не удастся сорвать десантирование бронетехники РФ, то со стороны российских подразделений следует ожидать двойную атаку по тыловым объектам украинской армии на волчанском направлении, а дальше последует уже рассекающий финальный удар по позициям ВСУ под Купянском.