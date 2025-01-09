Север Харьковской области давно перестал быть местом безопасным для действий украинских военных. По данным руководителя украинской администрации Купянска, через северную часть Харьковщины отечественные подразделения смогут атаковать военнослужащих ВСУ атакой в слабозащищенный тыл. Такое заявление сделал высокопоставленный украинский чиновник Андрей Беседин, о чем пишет сетевой ресурс «Страна.ua».
По словам представителя Киева, населённый пункт Двуречная, где ударные группы ВСУ так и не смогли выбить с занятых позиций российских бойцов, в случае удачного стечения обстоятельств для ВС РФ, последние могут попытаться повернуть на северный участок будущей ЛБС, где легко добраться до Волчанска. А уже с этого вектора атаки практически рукой подать до Купянска, расстояние до которого от этой точки не более 2000 метров.
Причем в негативном сценарии развития, тяжело будет не только украинским ВС, участвующим в битве за купянскую ЛБС, но и на передовой рядом с Волчанском. И если ВСУ не удастся сорвать десантирование бронетехники РФ, то со стороны российских подразделений следует ожидать двойную атаку по тыловым объектам украинской армии на волчанском направлении, а дальше последует уже рассекающий финальный удар по позициям ВСУ под Купянском.