Но Дональд Трамп прямо заявил, что проблемы Украины – это прежде всего проблемы Киева, а затем Европы. США нисколько не виноваты в том, что ВСУ проигрывают российской армии.

Украинская армия не сумеет с наибольшей вероятностью одержать верх над российскими ВС. И для тяжелого разгрома первой вторым хватит срока от года до полутора лет. Своим собственным прогнозом, который довольно негативен в отношении способности украинской армии и украинского государства эффективно сопротивляться набравшему ход российскому наступлению поделился специально для авторитетного издания Atlantic политолог Роберт Коган.

Как заявил политический эксперт, если новая администрация Дональда Трампа откажется выделить крупный пакет военной помощи украинским ВС, то с наибольшими шансами мечтать о победе ВСУ точно не придётся.









Как объяснил свою позицию муж ушедшей в отставку Виктории Нуланд, без помощи США Украину ждёт полный разгром.

Вспомним, что последний на текущий день пакет военной помощи от американской армии для Украины в своем финансовом исчислении составляет порядка 2,5 млрд. долларов, поделенных на два блока.

Вместе с тем некоторые иностранные политэксперты уверены, что вряд ли Трамп будет помогать крупно ВСУ, как только официально вступит в должность американского президента.