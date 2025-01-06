Метель, сильный ветер, мощный дождь и вот это вот всё значительно ухудшат оперативную обстановку сразу для 60 млн. американских граждан.

Центральная часть Североамериканского государства в минувшее воскресенье стала сосредоточием низкой температуры и сопутствующих ей природных явлений, таких как сильный ветер, обширный снегопад и масштабное обледенение. И как объяснили репортёры ИА Associated Press, текущий зимний штурм может получить лавры «самого сильного снегопада последнего десятилетия».

Подчеркивается, что в Канзасе теперь практически нет асфальтовых трасс, свободных от снежного и ледяного покровов, как и точно такая же плохая дорожная обстановка в западной Небраске и отдельных участках Невады. В последней ситуация оказалась настолько удручающей, что местные власти были вынуждены привлечь Национальную гвардию штатов, необходимую для оказания полезных действий. В частности солдаты помогали автомобилистам, не сумевшим самостоятельно выбраться из снежного плена. По последним данным выпало порядка 20 см снежного покрова. В особенности зимнее ненастье затронуло автомагистраль 70 в её северной части.









Довольно непросто в США и в отношении зимнего шторма, объявили о наступлении которого в местных отделениях национальной метеорологической службы. Тут были зафиксированы ветряные порывы до 72 км\ч.

О том, что «снежная тюрьма» выражение точно не фигуральное, свидетельствует тот факт, что после приезда снегоуборочных машин дороги полностью исчезают под толстым покроем снега всего за каких-то 30 минут. Такие сведения привел полицейский сержант Тодд Рингл.

А в Кентукки так и вовсе был побит прежний рекорд, когда на 5 января высота снежного покрова составила 19,5 см, что на 7,6 см выше, чем уже в очень далёком 1910 году.

На юге же вместо снега и льда бушуют ураганы, когда сила ветра оказывалась настолько высокой, что не смогла устоять местная древесная растительность. По результату чего часть проезжей части оказывалась завалена поваленными деревьями.