Вместо так называемого финансового рекрутинга в Киеве решили прибегнуть к силовой мобилизации, отсюда и такой плачевный результат на передовой.

По мнению отставного экс-старшего офицера американской армии Лоуренса Уилкерсона, сегодняшняя российская армия является мощной силой, которую иначе можно назвать «асфальтоукладчиком». Своим видением почему от мощной военной машины РФ украинская армия вынуждена в постоянном режиме откатываться всё дальше и дальше на запад, бывший полковник рассказал для ютьюб-подкаста Danny Haiphong.

В эфире канала Уилкерсон объяснил и природу сегодняшнего дезертирства в ВСУ, подчеркнув, что новые украинские солдаты подвержены низкому моральному духу и высокой психологической усталости: всё из-за неумения находиться продолжительное время в условиях интенсивных боевых действий.









В качестве оправдания причин, почему единая оборонительная линия ВСУ просела, бывший полковник назвал и грамотный подход российского Генштаба, который отдаёт приказы на штурм украинских позиций, идущий сразу с нескольких сторон, тем самым раздергивая и без того более чем скромные резервы ВСУ. Не менее угнетающе действует на украинских солдат и атака собственных позиций российскими ВС «из всего что стреляет и атакует».

И если подразделения ВСУ не отступают, то предпочитают сдаваться в плен.