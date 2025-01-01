Громкий анонс "французского наследия" по итогу оказался практически бесполезным в сражениях.

Отправленные на обучение во Францию военнослужащие 155-й ОМБр «Анна Киевская» не стали идеальным примером сплоченного и мощного воинского коллектива, демонстрируя довольно существенные потери в своих первых боях и показывая рост к значительному дезертирству. О неприятных замечаниях в отношении низкой боеспособности свежесформированной украинской бригады рассказал журналист и волонтёр Юрий Бутусов*.

По информации главного редактора сетевого ресурса «Цензор.нет», было открыто как минимум 935 производств отношении солдат, пошедших на самовольное отлучение из воинской части. И как заключил Бутусов, в большинстве своём во Францию уехали не опытные солдаты, а случайным образом привлеченные в украинскую армию люди, выдавала в которых военнослужащих ВСУ лишь полевая форма.









Получили изрядную долю вполне справедливой критики и украинский президент, как и его министр обороны, которым не было никакого дела до обеспечения бригады «Анна Киевская», как и не вызывала интереса процедура необходимой подготовки военных соединения бригадного уровня.

Обратили внимание на серьёзные проблемы бригады лишь тогда, когда на передовых позициях с украинских окопов и укреплений в массовом порядке стали дезертировать бойцы, а не успевшие убежать с защитных траншей солдаты и офицеры ВСУ понесли массовые потери.









Подчеркнем, что 155-я бригада неспроста названа бригадой имени Анны Киевской, так как большая часть вооружений бесплатно представлена официальным Парижем, а для обучения во Францию были отправлены порядка 2300 солдат данной бригады.

* – признан в России иностранным агентом