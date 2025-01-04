В Белом доме, в отличие от Киева, не забыли, что у России самый большой в мире ядерный арсенал.

Джо Байден и его ближайшие советники всячески избегали более крупных военных поставок для Украины и её армии: всё из-за серьёзных опасений в том, что в Кремле в случае сильнейшего ухудшения оперативной обстановки не дрогнут и нажмут пресловутую красную кнопку или будут близки к этому. О большом волнении администрации Белого дома перед ядерным потенциалом ВС России в период действия российской спецоперации на Украине рассказали собственным читателям журналисты известного The Hill.

В издании подчеркнули, что Джо Байден всегда пребывает в состоянии здравого ума, когда смотрит на Россию через призму трезвого понимания её ядерного ударного потенциала. Поэтому в Пентагоне, слушая приказы Вашингтона, передают Киеву ровно столько вооружения и ровно такой его ассортимент, который не сможет переломить ситуацию в пользу украинской армии, дабы не настроить Москву на использование неконвенциональных типов вооружений, подразумевая под последним именно сугубо применение ядерного оружия.









Из-за всей этой ситуации Владимир Зеленский получил критически важные системы вооружения передового порядка, такие как танки Abrams M1, истребители F-16 и ракеты ATACMS лишь под конец президентской каденции Джо Байдена, когда такие усилия со стороны уходящей вашингтонской администрации были практически бессмысленны: российский ОПК вышел на полную мощность всех производств, а армия РФ значительно укрепилась с периода 24 февраля 2022 года.

А мы напомним, что под конец минувшего 2024 года в США уведомили об отправке военной поддержки Украине совокупной стоимостью 1,25 млрд. долларов, куда вошли управляемые и неуправляемые снаряды, в том числе зенитные противоракеты для комплексов ПВО.