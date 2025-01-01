Кто бы мог "подумать", что в современном конфликте высокой интенсивности ОБТ, год рождения которых 1979-й, покажут себя с наихудшей стороны.

Более чем скромные достижения американских ОБТ актуального поколения, задействованных в качестве оборонительных и наступательных средств огневой поддержки пехоты ВСУ, стал незримым уколом в адрес танкопрома Североамериканского государства, чей продукт в современном конфликте высокой эффективности оказался практически бесполезным. О том, что боевые действия с участием «Абрамсов» в сражениях на Украине в 2024 году ничего положительного не принесли украинскому Генштабу и лично Александру Сырскому, отметили военные эксперты зарубежного издания Military Watch Magazine.

В журналистском материале особо подчеркивается, что передавая 31 единицу тяжелобронированной техники в ВСУ, Пентагон и его генералы рассчитывали, что участие в наземных битвах Abrams M1A1SA переломит ситуацию в пользу танковых подразделений ВСУ, на 100% по итогу оказалось провальным замыслом.

Дело дошло до того, что ранние интервью украинских танкистов зарубежных ОБТ, данные иностранным репортёрам в достаточно бравурном ключе, привели лишь к тому, что на исходе 2024 года большинство из Abrams стали слишком похожи на советские и российские танки, обвешиваемые по всему периметру большого корпуса и башни противокумулятивными экранами и противодронными решетками – по подобию решений военных ВС РФ. В добавок ремонтные мастерские ВСУ доустанавливают блоки динамической защиты «Контакт-1», сделанные в эпоху СССР, не надеясь больше на штатную адекватную защиту основного танка армии США.





Не меньшая потеря репутации для «Абрамса» – это и вывоз нескольких трофейных машин для изучения в профильные институты российских военных для последующего глубокого исследования и процедуры реверсинжиниринга.